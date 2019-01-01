"الإبداع الصيفى".. ورش فنية بثقافة ديروط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، ويأتي ذلك ضمن برنامج الإبداع الصيفي المجاني بقصر ثقافة ديروط.



انطلقت أول أيام فعاليات ورشة الخياطة تدريب مصممة الأزياء، الدكتورة منى جفلان، والتي قدمت للمتدربين شرح بداية قص القماش على الباترون، إلى جانب ورشة الرسم والفوم بقاعة القصر تدريب الفنانة إسراء أشرف وتصميم رسومات متنوعة على الورقة وبداية القص على ورق الفوم.



وشارك في الورشتين عدد كبير من رواد القصر، وهذه الدورات التدريبية يقدمها القصر مجانًا طوال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام.



كما انطلقت أولى أيام فعاليات برنامج نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أسيوط، حيث أقيمت ورشة الفنون التشكيلية للفنانة ريتا وتعليم مبادئ الرسم البسيطة للأطفال.



بينما استقبلت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة الأطفال في أولى فعاليات ورشة تحسين الخط العربى للمدربة منال محمد التى قدمت للمتدربين شرح مبادئ كتابة الحروف بالخط النسخ والرقعة، ونظم بيت ثقافة صدفا محاضرة تثقيفية بعنوان "كفاح المرأة" حاضرها عبدالرحيم علي، الذى تناول الحديث حول مكانة المرأة فى المجتمع ودورها الفعال في الحفاظ على الأبناء.