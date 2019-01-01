"ثقافة أسيوط" تواصل احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو بفرع ثقافة أسيوط، حيث أقام قصر ثقافة أسيوط عرضًا فنيًا لفرقة القصر الثقافة للموسيقى العربية بالبهو الرئيسي للقصر بقيادة المايسترو حسام حسنى، والتي تغنت بمجموعة من الأغانى الوطنية مثل "عدى النهار، يا حبيبتى يا مصر، حلوة بلادى، أم البطل" والتى استمتع بها الجمهور.



واحتفل قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببنى مر بثورة 30 يونيو المجيدة، من خلال إقامة احتفالية فنية بالقصر، حيث تغنى الأطفال بالأناشيد الوطنية، منها "حلوة بلادى، مصر هى أمى".



وجاء الحفل بحضور لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى إقامة ورشة الفنون التشكيلية للفنانة ولاء فرحات، التى نفذت مع الأطفال لوحات فنية متنوعة حول ثورة يونيو بالرسم والتلوين.