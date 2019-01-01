الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

مسئول أمنى لبنانى: ملف النازحين السوريين يشكل عبئًا كبيرًا علينا

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:21 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أكد مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أن تداعيات أزمة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل لبنان، طالت المجتمع بكل أطيافه، داعيًا المجتمع الدولي إلى المبادرة الفورية لمعالجة هذا الملف.

وقال إبراهيم- خلال حفل اختتام مشروع "دعم الحكومة اللبنانية في الاستجابة للتحديات الأمنية والمتطلبات الإنسانية للإدارة الحدودية" برعاية ودعم من اليابان والمنظمة الدولية للهجرة: إن لبنان "يئن من ثقل ملف النازحين السوريين على ديموغرافيته ومنظومته الاقتصادية".

وأضاف: "أصبح لزامًا على دول العالم، من منطلق أخلاقي وسياسي وأمني، المبادرة فورًا لمعالجة ملف النازحين وما نتجت عنه من تداعيات".

وشدد مدير الأمن العام اللبناني على أن لبنان "لن يكون بلدًا ثانيًا أو مساحة لتوطين أي لاجئ أو نازح"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر موقف دستوري وسياسي يلقى إجماعًا لبنانيًا.

وأشار إلى أن التعاون بين الأمن العام اللبناني، والمنظمة الدولية للهجرة والدول الممولة، خاصة اليابان، يسهم في تعزيز إمكانيات الأمن العام عند المعابر الحدودية، خاصة الإمكانات الطبية التي تخفف من الفئات الأشد ضعفا والأكثر حاجة للرعاية الطبيعة والذين يقومون باستخدام المعابر الحدودية.

ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة فى العودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية والسلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.

ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السورى، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.

وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدًا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

مدير منتخب مصر: "حجازى" لم يتعاف من إصابته ويتحامل على نفسه

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأرصاد: الحرارة اليوم أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين

منذ ساعة

الخميس.. صرف معاشات يوليو المحولة على مكاتب البريد وبنك ناصر

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

ستوديو

"التضامن": 16 ألف طفل بلا مأوى بمحافظات مصر

البرلمان الليبي:موقف الأمم المتحدة تجاه التدخلات التركية مخزي للغاية

مفتي الجمهورية: نرفض خطط الاحتلال لطمس هوية القدس

جدل في السعودية بسبب افتتاح أول مغسلة بالرياض بطاقم نسائي

ads

رياضة

اتحاد الكرة يفكر في استضافة السوبر الأوروبي

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع مدافع الوكرة

رابيو يصحح المسار في يوفنتوس

بلان يشيد بخطوة انتقال رابيو ليوفنتوس

الرئيس نيوز

لجنة برلمانية توافق على قانون يربط بين الحد الأدنى للمعاش والأجر

595.8 مليون جنيه إيرادات الإصلاح الزراعي

المالية تنهي خطة تدابير الاحتياطي النفطي للسنة المالية الجديدة

محافظ بني سويف: "لدينا مستثمر يسهم بسد عجز المدرسين وآخر يعالج الأطفال"

منوعات

لأول مرة.. باحثون يزيلون الفيروس المسبب للإيدز من المجموع الوراثي لفئران حية

غدًا.. الحفل الختامي لمشروع تحدي القراءة العربي

توجيه اتهامات بالتهرب الضريبي لمحامي حقوقي معروف في فيتنام

زراعة نبات المكاديميا الأسترالي لإعادة تشجير الغابات في إندونيسيا

كشكول

مجاهد يكشف لـ"كشكول" موعد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية

بالصور.. "النيلي" يجتمع مع مسئولي الجودة بتعليم مطروح

قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

بنسبة 83.4%.."شوقي" يعتمد نتيجة العينة العشوائية للكيمياء

إسلام سياسي

داعية سعودي: صلاة الجماعة سُنة وغلق المحلات أثناء الجمعة فقط

شباب بنغازي يحرقون الأعلام التركية ويضعونها تحت أقدامهم

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

قصر ثقافة الجيزة ينظم ورشًا فنية

"الإبداع الصيفى".. ورش فنية بثقافة ديروط

"ثقافة أسيوط" تواصل احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو

السناري يستضيف المسابقة الدولية سقوط الجدران 18 يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك