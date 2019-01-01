مسئول أمنى لبنانى: ملف النازحين السوريين يشكل عبئًا كبيرًا علينا

أكد مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أن تداعيات أزمة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل لبنان، طالت المجتمع بكل أطيافه، داعيًا المجتمع الدولي إلى المبادرة الفورية لمعالجة هذا الملف.



وقال إبراهيم- خلال حفل اختتام مشروع "دعم الحكومة اللبنانية في الاستجابة للتحديات الأمنية والمتطلبات الإنسانية للإدارة الحدودية" برعاية ودعم من اليابان والمنظمة الدولية للهجرة: إن لبنان "يئن من ثقل ملف النازحين السوريين على ديموغرافيته ومنظومته الاقتصادية".



وأضاف: "أصبح لزامًا على دول العالم، من منطلق أخلاقي وسياسي وأمني، المبادرة فورًا لمعالجة ملف النازحين وما نتجت عنه من تداعيات".



وشدد مدير الأمن العام اللبناني على أن لبنان "لن يكون بلدًا ثانيًا أو مساحة لتوطين أي لاجئ أو نازح"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر موقف دستوري وسياسي يلقى إجماعًا لبنانيًا.



وأشار إلى أن التعاون بين الأمن العام اللبناني، والمنظمة الدولية للهجرة والدول الممولة، خاصة اليابان، يسهم في تعزيز إمكانيات الأمن العام عند المعابر الحدودية، خاصة الإمكانات الطبية التي تخفف من الفئات الأشد ضعفا والأكثر حاجة للرعاية الطبيعة والذين يقومون باستخدام المعابر الحدودية.



ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة فى العودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية والسلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.



يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.



ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السورى، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.



وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدًا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.