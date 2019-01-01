عودة 337 مصريًا وعبور 364 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، أن 337 مصريًا عادوا إلى مصر عبر منفذ السلوم البري، بينهم 290 سافروا بصورة شرعية و47 بصورة غير شرعية، بينما عبرت 364 شاحنة في الاتجاهين، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مدير الأمن - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1259 شخصًا عبر المنفذ منهم 282 مصريًا و977 ليبيًا، وإنهاء إجراءات مغادرة 230 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 134 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

