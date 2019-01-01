الهام شاهين والدة أمينة خليل في "حظر تجوال"

تجرى الفنانة إلهام شاهين جلسات عمل مع المخرج أمير رمسيس للوقوف على التفاصيل النهائية الخاصة بفيلم "حظر تجوال" والمقرر أن تعود به للسينما بعد فترة غياب منذ تقديمها لفيلم "يوم للستات".



وتستعد أسرة العمل لبدء تصوير الفيلم فى شهر أكتوبر المقبل وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.



وتجسد إلهام شاهين من خلاله شخصية والدة الفنانة أمينة خليل، وتقع بينهما العديد من الأحداث التى تدور خلال يوم واحد وهو مدة أحداث الفيلم وتنفجر حقائق كثيرة فى هذا اليوم، عن شكل علاقة الأم التى تجسدها إلهام شاهين بابنتها أمينة خليل، والعلاقة خاصة بينهما.



"حظر تجوال" من بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، وجارٍ التعاقد مع باقى أبطال العمل وهو من إخراج أمير رمسيس.