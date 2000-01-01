ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة بالإضافة إلى 27 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر 868 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51 ألفا و134 طنا من البضائع العامة منها 101 سيارة نقل محملة بـ5171 طن قمح.



وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 50 ألفا و536 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26 ألفا و034 طنا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 11 ألفا و841 طن فوسفات و2000 طن علف و2241 طن أسمنت و1456 طن داي أمونيوم و4408 طن رمل.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 830 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 508 حاوية مكافئة.. في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1124 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3587 طن حديد و909 طن خشب و7550 طن أرز و34 ألفا و500 طن ذرة.