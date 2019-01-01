الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

الثقافة

السناري يستضيف المسابقة الدولية سقوط الجدران 18 يوليو

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:18 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
ينظم بيت السنارى الآثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة، مسابقة مختبر "سقوط الجدران" الدولية Falling Walls Lab، وذلك يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019 في تمام الساعة السابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء.

وتحرص الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة (DAAD)- هيئة تبادل علمي للجامعات والمعاهد الألمانية على مستوى العالم- على إتاحة الفرصة لشباب الباحثين المصريين المتميزين ورائدي الأعمال والمتخصصيين في مختلف المجالات لعرض أفكارهم المبتكرة من خلال هذه المسابقة التي تستوحى أهدافها من ذكرى سُقوط جدار برلين، كما تركز فعالياتها على أهمية إسقاط الجدران الفاصلة بين العلوم، وكذلك تلك القائمة بين العلوم والمجتمع.

ويستضيف بيت السناري- مكتبة الاسكندرية- النسخة السادسة من مسابقة مختبر "سقوط الجدران" الدولية هذا العام بهدف دعم أواصر العلاقات والشراكات العلمية المتميزة بين مصر وألمانيا من خلال دعم شباب العلماء والمبتكرين المصريين في إطار التعاون الثقافي بين البلدين. وهذه هي المرة الثانية للسناري لما له من أثر طيب من خلال ربط الماضي بالمستقبل المتمثل في شباب الباحثين المصريين والضيوف الألمان المشاركين في الحدث، حيث ستقدم العروض العلمية المشاركة في ظل أجواء من سحر الماضر وروعة التراث والابداع العلمي لتحقيق مستقبل أفضل. ويأتي ذلك في إطار السعي الدائم لمكتبة الاسكندرية نحو تعزيز العلاقات الثقافية ونشر الثقافة واكتشاف المواهب المصرية ورعايتها.

وتُنظم مسابقة مختبر "سقوط الجدران" فى جميع أنحاء العالم لتشجيع طلاب الجامعات وباحثي الماجستير وشباب الباحثين ورائدى الأعمال الذين لم تتجاوز أعمارهم 35 عامًا على تقديم أفكارهم ومبادراتهم ومشروعاتهم البحثية فى جميع المجالات والتخصصات المختلفة. ويتأهل المتسابق الأكثر إبهارًا مباشرة إلى نهائيات المسابقة فى برلين فى إطار منحة تقدمها الهيئة لاتاحة الفرصة لشباب المبتكرين فى عرض مشاريعهم البحثية أو أفكارهم فى مدة لا تتعدى ثلاث دقائق أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى من المجال الأكاديمى والبحثى وريادة الأعمال، ليكون ضمن 100 فائز من جميع أنحاء العالم.

ويتسلم ثلاثة فائزين جائزة نقدية، وتتاح لهم فرصة عرض أفكارهم فى مؤتمر "سقوط الجدران" الدولي الذي سينعقد في برلين في نوفمبر 2019.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

بكري: السيسى أجهض خطة إخوانية لاعتقال قيادات الجيش والشرطة قبل 30 يونيو

منذ يومين

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

منذ حوالي 22 ساعة

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

ستوديو

"التضامن": 16 ألف طفل بلا مأوى بمحافظات مصر

البرلمان الليبي:موقف الأمم المتحدة تجاه التدخلات التركية مخزي للغاية

مفتي الجمهورية: نرفض خطط الاحتلال لطمس هوية القدس

جدل في السعودية بسبب افتتاح أول مغسلة بالرياض بطاقم نسائي

ads

رياضة

اتحاد الكرة يفكر في استضافة السوبر الأوروبي

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع مدافع الوكرة

رابيو يصحح المسار في يوفنتوس

بلان يشيد بخطوة انتقال رابيو ليوفنتوس

الرئيس نيوز

لجنة برلمانية توافق على قانون يربط بين الحد الأدنى للمعاش والأجر

595.8 مليون جنيه إيرادات الإصلاح الزراعي

المالية تنهي خطة تدابير الاحتياطي النفطي للسنة المالية الجديدة

محافظ بني سويف: "لدينا مستثمر يسهم بسد عجز المدرسين وآخر يعالج الأطفال"

منوعات

لأول مرة.. باحثون يزيلون الفيروس المسبب للإيدز من المجموع الوراثي لفئران حية

غدًا.. الحفل الختامي لمشروع تحدي القراءة العربي

توجيه اتهامات بالتهرب الضريبي لمحامي حقوقي معروف في فيتنام

زراعة نبات المكاديميا الأسترالي لإعادة تشجير الغابات في إندونيسيا

كشكول

مجاهد يكشف لـ"كشكول" موعد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية

بالصور.. "النيلي" يجتمع مع مسئولي الجودة بتعليم مطروح

قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

بنسبة 83.4%.."شوقي" يعتمد نتيجة العينة العشوائية للكيمياء

إسلام سياسي

داعية سعودي: صلاة الجماعة سُنة وغلق المحلات أثناء الجمعة فقط

شباب بنغازي يحرقون الأعلام التركية ويضعونها تحت أقدامهم

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

قصر ثقافة الجيزة ينظم ورشًا فنية

"الإبداع الصيفى".. ورش فنية بثقافة ديروط

"ثقافة أسيوط" تواصل احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو

السناري يستضيف المسابقة الدولية سقوط الجدران 18 يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك