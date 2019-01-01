السناري يستضيف المسابقة الدولية سقوط الجدران 18 يوليو

ينظم بيت السنارى الآثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة، مسابقة مختبر "سقوط الجدران" الدولية Falling Walls Lab، وذلك يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019 في تمام الساعة السابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء.



وتحرص الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة (DAAD)- هيئة تبادل علمي للجامعات والمعاهد الألمانية على مستوى العالم- على إتاحة الفرصة لشباب الباحثين المصريين المتميزين ورائدي الأعمال والمتخصصيين في مختلف المجالات لعرض أفكارهم المبتكرة من خلال هذه المسابقة التي تستوحى أهدافها من ذكرى سُقوط جدار برلين، كما تركز فعالياتها على أهمية إسقاط الجدران الفاصلة بين العلوم، وكذلك تلك القائمة بين العلوم والمجتمع.



ويستضيف بيت السناري- مكتبة الاسكندرية- النسخة السادسة من مسابقة مختبر "سقوط الجدران" الدولية هذا العام بهدف دعم أواصر العلاقات والشراكات العلمية المتميزة بين مصر وألمانيا من خلال دعم شباب العلماء والمبتكرين المصريين في إطار التعاون الثقافي بين البلدين. وهذه هي المرة الثانية للسناري لما له من أثر طيب من خلال ربط الماضي بالمستقبل المتمثل في شباب الباحثين المصريين والضيوف الألمان المشاركين في الحدث، حيث ستقدم العروض العلمية المشاركة في ظل أجواء من سحر الماضر وروعة التراث والابداع العلمي لتحقيق مستقبل أفضل. ويأتي ذلك في إطار السعي الدائم لمكتبة الاسكندرية نحو تعزيز العلاقات الثقافية ونشر الثقافة واكتشاف المواهب المصرية ورعايتها.



وتُنظم مسابقة مختبر "سقوط الجدران" فى جميع أنحاء العالم لتشجيع طلاب الجامعات وباحثي الماجستير وشباب الباحثين ورائدى الأعمال الذين لم تتجاوز أعمارهم 35 عامًا على تقديم أفكارهم ومبادراتهم ومشروعاتهم البحثية فى جميع المجالات والتخصصات المختلفة. ويتأهل المتسابق الأكثر إبهارًا مباشرة إلى نهائيات المسابقة فى برلين فى إطار منحة تقدمها الهيئة لاتاحة الفرصة لشباب المبتكرين فى عرض مشاريعهم البحثية أو أفكارهم فى مدة لا تتعدى ثلاث دقائق أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى من المجال الأكاديمى والبحثى وريادة الأعمال، ليكون ضمن 100 فائز من جميع أنحاء العالم.



ويتسلم ثلاثة فائزين جائزة نقدية، وتتاح لهم فرصة عرض أفكارهم فى مؤتمر "سقوط الجدران" الدولي الذي سينعقد في برلين في نوفمبر 2019.