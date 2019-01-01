لافروف: ندعو الأوروبيين لإدراك مسئولياتهم للحفاظ على الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الثلاثية الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى إدراك مسئولياتها للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.



وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيرلندي سيمون كوفيني، اليوم الثلاثاء بموسكو - "أود حقًا من نظرائنا الأوروبيين أن يدركوا مسئولياتهم في الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".



وأضاف:" أن الأوروبيين لديهم أيضا التزامات بموجب هذه الخطة، ومن أهم الالتزامات هي ضمان مصالح إيران الاقتصادية بما في ذلك إتاحة الفرصة لإيران لبيع نفطها، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الذي تم التوصل إليه".



ولفت لافروف إلى أنه عندما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة قبل عام ومنعت الجميع من شراء النفط من إيران، تطوع الأوروبيون لتشكيل آلية تسمح لإيران ببيع النفط بحرية واستلام الأموال اللازمة لذلك دون أي عقبات.



يُذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أكد- أمس- أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز 300 كجم، وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.