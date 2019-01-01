انطلاق الكرنفال التعليمي الثالث للخدام برعاية أسقفية الشباب 6 يوليو

يطلق مركز تدريب الخدام التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 6 يوليو الجاري الكرنفال التعليمي الثالث للخدام "كونكت أوفير".



ويشارك بالحضور في الكرنفال عدد من أساقفة الكنيسة القبطية من بينهم الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة.



ويهدف الكرنفال إلى حضور خدام الكنائس والإيبارشيات الأرثوذكسية المختلفة بهدف تعليمهم مهارت جديدة للخدمة.



وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالوقت الحالي برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو الجاري.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين اصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.