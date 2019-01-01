رئس مركز الداخلة: الاتفاق على عدة طرق لتهجير طائر أبوقردان

أكد رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، أنه تم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة وجهاز شئون البيئة والطب البيطري لدراسة ومناقشة كيفية تهجير طائر أبو قردان للأراضي الزراعية بعد انتشاره بأحد أحياء مدينة موط وتسببه في أضرار بيئية وصحية للسكان، خاصة أنه سكن الأشجار الموجودة بالشوارع والميادين بأعداد كبيرة.



وقال رئيس المركز- في تصريح اليوم- إنه تم الاتفاق على استخدام أجهزة الضباب لتهجير الطائر إلى الأراضي الزراعية مرة أخرى، وزيادة الإضاءة وتسليطها على الأشجار، واستخدام الطرق البسيطة لعمل الأصوات لتهجير الطائر، وتقليم وقص الأشجار بالشوارع وإزالة الحشائش، وغسيل الأشجار لإزالة الرائحة الناتجة عن الطائر.



وأضاف أنه تم التواصل مع مسئولي حديقة الحيوان بالجيزة للإفادة بالإجراءات المناسبة لتهجير طائر أبو قردان وفى ذات الوقت لا تضر بالمواطن، حيث إن هذه المشكلة حدثت من قبل بحديقة الحيوان وتم حلها.