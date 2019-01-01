"قوى عاملة النواب" توافق على تعديلات قانون المنظمات النقابية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.



وشملت التعديلات تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، لتتكون اللجنة النقابية من 50 عاملًا بدلا من 150 عاملًا، على أن يقل تشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل.



كما تنص التعديلات على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.