الصحة تعتمد تسجيل أول 5 وحدات طب أسرة بالتأمين الصحى ببورسعيد

أعلنت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن تسجيل واعتماد 5 وحدات طب أسرة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة لتصبح أول منشآت طبية تم تسجيلها بالهيئة فى محافظة بورسعيد.



وأوضحت المصادر لـ"الدستور" أنه تم مراجعة إجراءات التسجيل من خلال لجنة اعتماد وحدات ومراكز الرعاية الأولية لتطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، التى يرأسها الدكتور طارق عوض، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية.



وأضافت المصادر أن الوحدات ستقدم خدمات الرعاية الأساسية لتطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.



وأشارت إلى أن الوحدات التى تم اعتمادها تشمل المناخ 2، مركز العرب، الكويت، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، مؤكدًا أنه جارٍ تسجيل واعتماد باقى وحدات الرعاية الأولية فى محافظة بورسعيد.