النقابة العامة للاتصالات: مصر ستنتصر رغم أنف الحاقدين

نظمت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، برئاسة إبراهيم هيكل، ندوة للمرأة العاملة بقطاع الاتصالات احتفاًلا بثورة 30 يونيو وإيمانًا بدور المرأة المصرية في نجاح ثورة يونيو.



حضر الندوة اللواء مقاتل محمد عبدالعظيم عبدالرحمن، أحد مقاتلي حرب 73، وأحد قادة القوات المسلحة ورئيس ومؤسس الحزب الجمهوري المصري، واللواء دكتور يونس السبكي، مستشار وزير الدفاع.



وكان في استقبالهم في مقر النقابة إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للاتصالات، وعوض عنتر، أمين عام النقابة، وقيادات العمل النقابي، والمرأة المصرية العاملة بالاتصالات.



وأكد إبراهيم هيكل، أن الجيش والشرطة والشعب معًا ويد بيد للانتصار على الإرهاب، فمصر ستنتصر رغم أنف الحاقدين وستبنى بسواعد أبنائها.



فيما قام اللواء محمد عبدالعظيم بتوجيه التحية للشعب المصري الذي أثبت للعالم كله أنه صاحب إرادة قوية وقادر على الوقوف أمام جماعات الشر، فكانت ثورة يونيو التي كتب لها النصر بشجاعة شعب مصر العظيم.



وأكد اللواء يونس السبكى، أنه لولا هذه الثورة لكانت مصر والمصريون في الهوية لا قدر الله، ولكن مصر تبقي بشعبها وجيشها دائمًا، مطالبًا بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح الشهداء، ووجه التحية لشهداء الوطن وجنودنا المحاربين فى سيناء وللقائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي.