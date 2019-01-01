الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
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عالم

"كونتى" يؤكد ضرورة اختيار شخصيات من شأنها تجديد الحلم الأوروبى

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:06 م
جريدة الدستور
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أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، أنه يجب اختيار شخصيات من شأنها العمل على تجديد الحلم الأوروبي، وذلك وسط خلاف على توزيع المناصب الرئيسية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي سيتم شغلها للفترة من 2019 إلى 2024.

وقال كونتى- وفقا لما أوردته وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية - إنه "فيما يتعلق باختيار المناصب العليا للاتحاد الأوروبي، نريد شخصيات ذات رؤية واضحة تجيد التعبير عنها بشجاعة، متجنبة اللجوء إلى منطق التقشف الضيق أو الاعتماد على أولوية المالية، ونريد شخصيات تضع في المحور: النمو، والمواطنين، والناس".

وأشاد بالوضع الاقتصادي في بلاده، قائلً: "نظري يتجه نحو إيطاليا دائمًا، ولدي ثقة كبيرة بالسياسات التي اتبعتها حكومتي حتى الآن وجعلني متفائلا بشأن الطريق التي سلكناها".

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: أن "المعطيات تؤكد الصلابة الكبيرة لاقتصادنا.. فالحسابات العامة في تحسن، والعجز في انخفاض، والإيرادات في زيادة والبطالة تتقلص، بينما ينمو عدد العاملين ليبلغ ذروته بين الفئة التي تتجاوز سن الـ40".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد علقوا قمتهم-أمس - بعدما أخفقت محادثات على مدى 20 ساعة في التوصل إلى اتفاق بشأن شغل المناصب العليا في الاتحاد.

يذكر أن منصب رئيس المفوضية الأوروبية هو أحد خمسة مناصب عليا في الاتحاد يجب اختيار شاغليها منها منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي.
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