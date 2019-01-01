شاهد.. كلب شرس يعقر طفلًا فى فيصل

أصيب طفل بجرح بالصدر عقب تعرضه لعقر من كلب مسعور بمنطقة فيصل، وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج.



تلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة ، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول طفل مصابًا بجرح إثر تعرضه للعقر.



انتقلت قوة أمنية، وأفادت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، بأنه أثناء سير الطفل "عبدالرحمن. هـ. ح"، 12 سنة، بشارع مصطفى الخشاب بالمريوطيه فيصل، تعرض لهجوم من كلب شرس وعقره.



وأشارت التحريات إلى أن الأهالي أسرعوا وتمكنوا من إنقاذ الطفل من بين أنياب الكلب وضربه، ونقل الطفل إلى مستشفى الهرم لأخذ المصل اللازم وتلقي العلاج.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.