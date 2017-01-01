اجتماع مشترك لخبراء مجلسى وزراء الصحة والبيئة لمتابعة الاستراتيجية العربية

انطلق اليوم بجامعة الدول العربية الاجتماع المشترك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030) على مستوى الخبراء من وزارتي الصحة والبيئة بالدول العربية.



ويستمر الاجتماع يومين، وتنظمه إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وإدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية؛ بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وصرح الوزير مفوض دكتور جمال الدين جاب ال، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية رئيس الاجتماع، بأن هذا الاجتماع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (736) الصادر عن دورته العادية الـ29 التي انعقدت بتاريخ 15 أبريل 2018 في الظهران بالمملكة العربية السعودية، بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017- 2030)، والذى أكد على: "تكليف مجلسى وزراء الصحة والوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030 ) ودليل عملها، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة"، والقرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب الذي انعقد بتاريخ 2 مارس 2017 بخصوص هذا الموضوع.



وأضاف جاب الله، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن اجتماع اليوم خصص لمناقشة آليات الإطار المؤسسي الأنجح لخلق جهاز وطني محلى فى كل دولة عربية يجمع بين الوزارتين المعنيتين بالصحة والبيئة، وكذلك الجهات الأخرى المعنية بالصحة والبيئة.



وقال إن الدول بدأت تطلب احتياجات من المنظمات المعنية لمساعدتها لوضع استراتيجيتها على المستوى الوطني، موضحًا أنه بهذه النقلة النوعية المبتكرة نبدأ تجميع قطاعى الصحة والبيئة في قطاع واحد مستدام ومشترك يعمل بمجهود واحد وبميزانية واحدة.



وردًا على سؤال بشأن مردود مثل هذه الآلية المشتركة على خطط التنمية المستدامة في قطاعى الصحة والبيئة؟، قال جاب الله إن قضايا الصحة والبيئة متشابكة والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة متطابقة، وبهذا العمل نوحد الجهود وتكون هناك متابعة مؤسسية لقياس مدى التنفيذ الصحيح على أرض الواقع.



وطالب جاب الله برصد موازنة موحدة في الموازنات الوطنية للدول العربية للخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للصحة والبيئة من أجل التنفيذ الجيد لهذه الاستراتيجية التي أقرتها القمة العربية فى الظهران بطلب من مجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب.



من جانبه، قال سعيد الحاضي، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، إن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددًا من البنود، وهي الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية، وكذلك المنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة.



وأضاف الحاضي، في تصريح على هامش الاجتماع، أن البنود تتناول استعراض قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية في دورتها 29 بالظهران، بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)، وكذلك القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس وزراء الصحة والبيئة العرب.



ويستعرض الاجتماع عرضًا يقدمه مركز أنشطة البيئة بمنظمة الصحة العالمية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، حول نتائج الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومساهمة القرارات الصادرة عن الجمعية في الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.



كما يستعرض الاجتماع الصيغة النهائية للآلية والمصفوفات المقترحة من قبل الأمانة الفنية المشتركة للمنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة، ومناقشة الخطوات التي اتخذتها الدول العربية الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030).



ويستعرض الاجتماع سبل تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الصادر في دورته العادية 47 التي عقدت في مارس 2017 بشأن موضوع التخلص الآمن من المخلفات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية، ويناقش التحضير للمنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة للاتفاق على مشروع جدول الأعمال للمنتدى وموعد ومكان انعقاده.