"رياضة البرلمان" تعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل تناقش اللجنة في اجتماعي الاحد الموافقة علي التقرير التي اعدتة امانة اللجنة بشان الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الي محافظات القاهرة والاسكندرية والسويس والاسماعلية خلال الفترة من 12 الي 16 يونيو الماضي لتفقد الاستادات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.



وفي اجتماعي الإثنين تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب بلال النحالل بشأن إهدار المال العام وتوقف أعمال وتعطيل إقامة الأنشطة الرياضية بملاعب مركز شباب المحمودية وفزارة وكوم النصر بمحافظة البحيرة وطلب للنائب مي البطران بشأن عدم تجهيز مراكز الشباب بالتجهيزات اللازمة لذوي الإعاقة.



وفي اجتماعي الثلاثاء تناقش اللجنة طلب النائب زرق راغب ضيف بشأن عدم تنفيذ توصية اللجنة في جلستها بتاريخ 11 نوفمبر 2018، وطلب النائب خالد عبدالمعبود بشأن التأخر في إنشاء مركز شباب طنحة بردين مركز الزقارزيق محافظة الشرقية.