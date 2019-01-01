مناقشة رواية "بيت السناري" بمركز الهالة الثقافي السبت المقبل

يستضيف مركز الهالة الثقافي بالمعادي لقاء مفتوحا لمناقشة رواية الكاتب عمار على حسن "بيت السناري"، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية٬ وذلك في الخامسة من بعد عصر السبت المقبل.



وفي دراستها القصيرة عن الرواية، تقول الناقدة دينا نبيل إن الرواية رغم انشغالها بالتاريخ، فإنها تحفل بصوفية ظاهرة، وهو ليس غريبًا على كاتبها مثلما سبق أن رأينا في روايتيه "شجرة العابد" و"جبل الطير"، لكن العرفانية في "بيت السناري" مختلفة، وتقوم على شخصية بطلها الذي له قدرة على الكشف، ليس بفعل الكرامات، إنما بقدرته على السحر وقراءة الطالع.



وتابعت: "الرواية تسعى إلى إعادة همزة الوصل بين الذاكرة أو التاريخ والتفكر المتجدد في الحاضر، ويقف بطلها بين ما هو واقعي وما هو تخييلي، واقعي بوصفه شخصية تاريخية حقيقية، وهو في الوقت نفسه تخييلي"، مشيرة إلى أن الكاتب أضاف للتاريخ الكثير من خياله، وصنع بطلًا يشبه "عُطيل" بطل مسرحية شكسبير الشهيرة.