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اقتصاد

10.55 مليون جنيه خسائر "أسيك للتعدين" بالربع الأول

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:03 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين "أسكوم" تراجع الخسائر خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 24.5%.

وقالت أسيك في إفصاحها للبورصة، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي خسارة بلغ 10.55 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 13.98 مليون جنيه خسائر في الربع المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول، وسجلت 271.2 مليون جنيه، مقابل 234.9 مليون جنيه بالربع المقارن.

وبالنسبة للقوائم المالية المستقلة، فتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول لتسجل 1.16 مليون جنيه أرباح، مقابل 45.3 مليون جنيه أرباحا في الربع المقارن.

وحققت الشركة خسائر بلغت 31.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 305.04 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وأظهرت القوائم المستقلة أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 20.7 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 12.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول لتسجل 108 ملايين جنيه، مقابل 95.68 مليون جنيه بالربع المقارن.
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