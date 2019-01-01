كنيسة العذراء النزهة الجديدة تنظم اجتماع صلاة للشباب القبطي

ينظم اجتماع شباب تين ثينو التابع لكنيسة السيدة العذراء مريم بالنزهة الجديدة لقاء للصلاة للشباب القبطي وذلك يوم 11 يوليو الجاري.



ويحمل لقاء الصلاة برعاية كنيسة العذراء النزهة الجديدة شعار "اُجْذُبْنِي وَرَاءَكَ فَنَجْرِيَ. أَدْخَلَنِي الْمَلِكُ إِلَى حِجَالِهِ. نَبْتَهِجُ وَنَفْرَحُ بِكَ. نَذْكُرُ حُبَّكَ أَكْثَرَ مِنَ الْخَمْرِ. بِالْحَقِّ يُحِبُّونَكَ."



وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالوقت الحالي برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أيام صوم الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.