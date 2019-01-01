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عالم

التحرير الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستوجب وقفة عربية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون القدس، عدنان الحسيني، إن استمرار العدوان الهمجي الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس يستوجب وقفة عربية وإسلامية جادة، وتوحيد الجهود لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتي تمر بأشد حملة تهويدية مسعورة، تتمثل باقتحامات المسجد الاقصى المبارك بهدف تغيير الوضع القائم القانوني.

وأشار بيان صحفي صدر عن مكتبه، اليوم الثلاثاء، إلى الحفريات المستمرة في كل اتجاه حول البلدة القديمة، والاستيطان والاستيلاء على المنازل والممتلكات الخاصة والعامة بالقوة والتزوير، والاستهداف غير المسبوق لإزالة أحياء كاملة في المدينة، مثل: وادي ياصوف وبطن الهوى وحي البساتين ووادي الحمص والشيخ جراح والعيسوية وغيرها من الأحياء والقرى المقدسية.
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