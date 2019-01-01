82.5 مليون جنيه أرباح "مصر لصناعة الكيماويات" خلال 11 شهرًا

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات - إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال، عن تراجع أرباح الشركة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الجاري بنسبة 37.6 %، على أساس سنوي.



وقالت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي ربح بلغ نحو 82.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 132.39 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت نحو 77.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 122.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الجاري.