انطلاق الملتقي الأول لدعم خريجي المكتبات والمعلومات بآداب الإسكندرية

افتتحت عميد كلية الأداب جامعة الإسكندرية، الدكتورة غادة موسى، فعاليات الملتقي الأول لدعم خريجي قسم المكتبات والمعلومات بالكلية وذلك بقاعة الندوات بالكلية، وذلك لحرص كلية الآداب علي تلبية احتياجات سوق العمل، وتيسير التقارب بين المناهج الدراسية والمتطلبات الفعلية لأنواع العمل المختلفة، وتحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.



وأوضحت الدكتورة غادة موسى، أن الملتقي يسعي الي تعريف أصحاب الشركات والأعمال بالمجالات الوظيفية التي يمكن أن ينافس فيها خريجو قسم المكتبات والمعلومات مثل: إدارة أنظمة قواعد البيانات، إدارة المعرفة داخل شتي المؤسسات، تنظيم وإدارة المعلومات المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية، تصميم وادارة مواقع المكتبات ومؤسسات المعلومات، والتسويق لخدمات المعلومات عبر شبكة الإنترنت، كما أكدت علي أهمية الملتقي في إحاطة الخريجين بالمؤهلات والمهارات التي يحتاجها أصحاب الأعمال في فرص العمل الجديدة.



جاء ذلك بحضور مسئولو الشركات الصناعية والتجارية، ومسئولو الجامعات الخاصة والحكومية، ورؤساء الجمعيات المهنية، ومديرو المكتبات القومية والعامة والمدرسية، ومسئولو دور النشر ومنتجو البرمجيات الخاصة بالمكتبات، وكبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مجال المكتبات والمعلومات، وعدد من طلاب وخريجي قسم المكتبات.