يسرا وحفظي وسلامة.. 3 أعضاء مصريين في "أوسكار 2020"

اختيرت الفنانة يسرا لتكون ضمن أعضاء لجنة تحكيم جوائز الأوسكار لهذا العام، كما تم اختيار المخرج عمرو سلامة، ومدير مهرجان القاهرة السينمائي ​محمد حفظي، للانضمام إلى نفس اللجنة.



وأعلن الموقع الرسمي للأكاديمية الأمريكية للفنون وعلوم الصور المتحركة لجوائز "الأوسكار" أن عدد الشخصيات الجديدة المنضمة بلغ 842 عضوا من 59 دولة لمختلف أقسام الأكاديمية، من إخراج وتمثيل وإنتاج، من بينهم يسرا ضمن قائمة الممثلين، وعمرو سلامة ضمن لائحة المخرجين، ومحمد حفظي ضمن المنتجين.



من ناحية أخرى، تستعد يسرا لتصوير فيلمها الجديد "صاحب المقام" خلال الفترة المقبلة، الذي يعد التجربة الثالثة للكاتب إبراهيم عيسى في السينما، ويجري المنتج أحمد السبكي والمخرج ماندو العدل جلسات عمل مكثفة مع يسرا وآسر ياسين؛ للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل المتوقع أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.