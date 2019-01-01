راشفورد متحفز لإعادة يونايتد لمنصات التتويج

قال ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، إن الحافز الأكبر لديه الآن هو إعادة مانشستر يونايتد للقتال على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأعلن يونايتد، أمس الإثنين، أن اللاعب البالغ عمره 21 عامًا وقع على عقد جديد يمتد لأربع سنوات ليستمر في أولد ترافورد حتى 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.



ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن العقد الجديد يتضمن حصول راشفورد على 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (316 ألف و550 دولارًا) إذ يبني المدرب أولي جونار سولشار خطته في الهجوم على خريج أكاديمية النادي.



وقال راشفورد لصحيفة ذا تايمز "لا أريد شيئًا أفضل من رؤية النادي يفوز بالدوري الإنجليزي وبدوري الأبطال مجددًا".



وأضاف "الجميع هنا يستحقون ما هو أفضل بكثير من الوضع الحالي وليس فقط الجمهور بل النادي نفسه أيضًا. لا نستحق هذا الوضع.



"نحن اللاعبون لدينا فرصة لمحاولة إعادة النادي إلى مساره الصحيح ونسيان خمس أو ست سنوات مضت".



ويبدأ يونايتد الموسم الجديد للدوري بمواجهة تشيلسي في أولد ترافورد يوم 11 أغسطس.