هجوم مسلح يستهدف معسكرًا لجيش النيجر غرب البلاد

تعرض معسكر لجيش النيجر في منطقة "إيناتيس"، غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع مالي لهجوم نفذه انتحاريون مجهولون استقلوا سيارات ودراجات نارية.



وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الثلاثاء، أن الانتحاريين فجروا أنفسهم داخل المعسكر وأعقبه إطلاق نار كثيف من مسلحين آخرين كانوا على متن دراجات نارية أحاطت بالموقع العسكري.



وأوضح الراديو الفرنسي أن طائرتي استطلاع فرنسية وأمريكية قد وصلتا على الفور إلى موقع الانفجار، كما أقلعت طائرتان من طراز "ميراج" الفرنسية من قاعدتهما في العاصمة "نيامي" وحلقتا فوق المنطقة.



يذكر أن معسكر "إيناتيس" يقع على بعد أكثر من 260 كيلومترا من شمال نيامي، وهى منطقة يتركز فيها إرهابيون ومهربو المخدرات.