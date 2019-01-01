التعاون الإسلامى تدين افتتاح الاحتلال نفق "طريق الحجاج"

أدانت منظمة التعاون الإسلامى بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح نفق ما يسمى "طريق الحجاج" أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.



وعدّت المنظمة هذه الإجراءات التى ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس تمثل انتهاكًا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وأكدت منظمة التعاون الإسلامي- في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن مدينة القدس الشرقية المحتلة -عاصمة دولة فلسطين- جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وضرورة الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وتراثها الحضارى، وصون حرمة الأماكن المقدسة فيها.



وكانت سلطات الاحتلال قد افتتحت "نفق طريق الحجاج"، بمشاركة كل من سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والموفد الأمريكى الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بدعوة من جمعية (إلعاد) الاستيطانية.