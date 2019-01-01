جمال عبد الحميد: منتخب الفراعنة خاض دور المجموعات بأداء رجولي

أشاد جمال عبدالحميد، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم والزمالك الأسبق، بالإنجاز الكبير الذي حققه منتخب الفراعنة ببطولة كأس أمم إفريقيا التي تنظمها مصر حاليًا، بعد التأهل لـ دور الـ16 بصدارته للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية خلال منافسات دور المجموعات في البطولة التي ستستمر منافساتها حتى 19 يوليو الحالي.



وقال عبدالحميد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "منتخب مصر خاض منافسات دور المجموعات بأداء رجولي يحسب له بعد أن نجح في تحقيق الفوز في جميع اللقاءات التي خاضها خلال الجولات الثلاث الماضية، مع الحفاظ على نظافة شباكه".



وأضاف "الأدوار المقبلة من البطولة ستشهد تطورًا ملحوظًا في أداء المنتخب الوطني، خاصة أنه سيخوض مواجهات من العيار الثقيل أمام أكبر المنتخبات الإفريقية ، مطالبًا الجماهير المصرية بالتحلي بالصبر والاستمرار في مؤازرة منتخب "الساجدين" حتى يتمكنوا من مواصلة مشوارهم الإفريقي بنجاح نحو الهدف الأكبر وهو تحقيق اللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة".