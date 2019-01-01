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فن

"الإعلاميين" تدشن مشروعها التدريبي الأول بمنحة مجانية للشباب

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 01:01 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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صرح الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بأن المشروع التدريبي الذي تقوده لجنة التدريب والتثقيف بالنقابة يهدف إلى تأهيل المتقدمين لعضوية النقابة، وتقديم نموذج يستوفي معايير الجودة العالمية في مجال التدريب الإعلامي، إلى جانب المساهمة في حل كثير من المشكلات المهنية، بحسن توجيه كوادرها وتحسين قدراتهم ومهاراتهم.

وقال "سعدة" إن طموحات النقابة في مجال التدريب لن تتوقف، مؤكدًا أن التدريب الإعلامي على أسس احترافية سليمة، هو الطريق لإصلاح المهنة، والذي يمثل أكبر خدمة للوطن والجمهور.

واستضاف "منتدى الصفوة" الاجتماع الثالث للجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين والذي ناقش فيه المجتعون رؤية العاملين في المجال لتطوير أسس وأساليب التدريب والتثقيف، وما هي البرامج التدريبية التي من المقرر أن تقدم ووجهة نظر العاملين بمجال التدريب في كيفية تطوير الأدوات والآليات التدريبية.

واستمع أعضاء اللجنة إلى قرابة 25 من الخبرات الصحفية والإعلامية والتدريبية العاملة في المجال.

وأعلنت اللجنة خلال الاجتماع إطلاق مشروعها التدريبي بمنحة مجانية لشباب الإعلاميين تبدأ في 14 يوليو الجاري، وتستمر لمدة عشرة أيام، تتضمن عدة ورش عملية تحت عنوان "مهارات الشخصية الإعلامية"، تقدمها نخبة من أبرز المدربين في مختلف التخصصات.

وقال أيمن عدلي رئيس اللجنة، إن هذه المنحة التي وافق عليها مجلس النقابة برئاسة طارق سعدة، تمثل نواة للمشروع التدريبي المتكامل الذي تم إعداده بعد الاستماع لآراء ومقترحات العديد من الخبراء والأساتذة في مجال التدريب الإعلامي خلال الأسابيع الماضية.

وكشف "عدلي" أن الورشة تشمل عدة جلسات تدريبية تبلغ مدتها الإجمالية 60 ساعة، تتضمن الإبداع في صناعة المحتوى الإعلامي، ومعايير الجودة الإعلامية، ونبذة عن التشريعات الإعلامية، وأساسيات اللغة العربية والأخطاء الشائعة للإعلاميين.

كما تتضمن الورشة تطبيقات عملية في التدريب الصوتي، ومهارات الحوار الإذاعي والتليفزيوني، بالإضافة إلى مهارات الكتابة للإذاعة والتليفزيون، إلى جانب مقدمة في النيوميديا، وأخرى في السوشيال ميديا، كما ستركز الورشة على وسائل التحقق من المحتوى الرقمي سواء النصي أو البصري، لضمان دقته ومصداقيته، كما لن تغفل الورشة مهارات التنمية البشرية، التي تسهم في بناء شخصية إعلامية إيجابية وبنّاءة.

وأضاف "عدلي" أن المنحة مخصصة لثلاثين مترشحًا، يتم اختيارهم من بين المتقدمين للتسجيل عبر صفحة النقابة على الفيسبوك، من خلال ملء استمارة تتضمن بيانات كل متقدم وبعض الأسئلة التي تحدد مستواه.

وقال إن المنحة تشترط في المستحق أن يكون عمره من 18 إلى 35 عامًا، وأن يكون طالبًا في إحدى كليات أو أقسام الإعلام، أو تخرج منها، أو سبق له التدرب أو العمل - أو يتدرب أو يعمل حاليًا - بإحدى وسائل الإعلام لفترة لا تقل عن ستة أشهر، بغض النظر عن تخصصه الجامعي.

وأشار رئيس لجنة التدريب بالنقابة، إلى أن باب التسجيل للمنحة مفتوح من اليوم وحتى الإثنين 8 يوليو، على أن يتم إبلاغ المقبولين بالنتائج عبر بريدهم الإلكتروني يوم 10 يوليو.

وقال الدكتور محمد سعيد محفوظ عضو لجنة التدريب والتثقيف بالنقابة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "ميديا توبيا " إن اللجنة كانت قد عقدت ثلاث جلسات استماع، دعت إليها العشرات من أصحاب التجارب والخبرات المهنية والتدريبية المميزة، قبل أن تعلن أمس عن موعد وتفاصيل المشروع.

وأشارت الإعلامية بسنت محمود عضو لجنة التدريب والتثقيف بالنقابة ومن المؤسسين لـ"منتدى الصفوة " إلى أن الجلسة حرصت على الخروج بعدة توصيات وأوراق عمل من شأنها العودة بالنفع على الزملاء الإعلاميين سواء في البرامج التدريبية أو التعرف على الخبرات التي يمكنها أن تقدم التدريبات للإعلاميين.

وأضافت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم عدة زيارات لبعض المراكز التدريبية للتعرف على خبراتها في المجال وما يمكن أن تقدمه لإعلاء القيمة التدريبية والمحتوى المقدم للإعلاميين.

وكشفت أن "منتدى الصفوة" سيستضيف أول البرامج التدريبية الخاصة بمجال الـTOT "دورة تدريب المدربين" والمقرر لها منتصف يوليو الجاري، بمقر المنتدى بمصر الجديدة.
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