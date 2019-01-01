صحف ألمانيا تركز على صراع بوروسيا دورتموند وشالكه

تعددت اهتمامات الصحف الألمانية، الصادرة اليوم الثلاثاء، والتي جاء على رأسها صراع بوروسيا دورتموند وشالكه على صفقة صيفية جديدة.



وألقت صحيفة "واز" الضوء على انتقال ديربي الرور بين شالكه ودورتموند إلى سوق الانتقالات، في ضوء صراع الناديين على ضم التشيكى باتريك شيك، مهاجم روما الإيطالي.



وطرحت صحيفة "Stuttgarter Nachrichten" تساؤلًا عمن سيقود دفاع شتوتجارت في الموسم المقبل، بين الثنائي الألماني تيمو بومجارتل ومارك أوليفر كيمبف "، وذلك بعد رحيل الفرنسي بينيامين بافارد إلى بايرن ميونخ والتركي أوزان كاباك إلى شالكه.