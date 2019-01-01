ناصيف زيتون يطرح "كل يوم بحبك"

طرح المطرب السوري ناصيف زيتون أغنية جديدة اسمها "كل يوم بحبك"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع جيمي حداد.



ويستعد "ناصيف"، خلال الفترة المقبلة، لإصدار ألبومه الغنائي الجديد، حيث أوضح في برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية روتانا سينما، أنه يأمل أن يحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا، خاصة أنه به الكثير من الأغنيات المختلفة، ومنها المصري لأول مرة.



يذكر أن الفنان ناصيف زيتون طرح مؤخرًا كليب "تكة"، والأغنية من كلمات ضياء آشا، وألحان عمر الخير، وتوزيع عمر الصباغ، والكليب من إخراج ريشا سركيس، وتخطى الكليب حاجز الـ11 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.