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محافظات

جامعة طنطا: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة السبت المقبل

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:57 م
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر
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أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التربية الرياضية، وقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظة الغربية عام 2019، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 6 يوليو الجاري حتى السبت 20 يوليو.

وأوضح "مبارك" أنه سيتم إجراء اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بمقر الكلية بمجمع سبرباي، واختبارات قسمي التربية الفنية والموسيقية بمقر كلية التربية النوعية بشارع بطرس بطنطا، مشيرا إلى قرار الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، بفتح معامل الحاسب الآلي بكلتا الكليتين للتقدم لتسجيل الطلاب وحجز مواعيد الاختبارات من خلال موقع التنسيق، وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 2018 والراغبين في نقل قيدهم إلى كليتي التربية الرياضية والتربية النوعية، التوجه لإدارة الكلية للاستفسار عن كيفية إجراء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2019-2020 في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات.

جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين في التسجيل وحجز اختبارات القدرات تقديم أصل الرقم القومي ورقم الجلوس، وعدد (2) صورة شخصية فوتوغرافية، وتسديد المقابل المالي المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالكلية.
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