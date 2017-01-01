جامعة المنصورة: الكشف على 987 حالة خلال قافلة طبية بـ"الطور"

شهدت قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية المتكاملة "جسور الخير 4"، إقبالا كثيفا من أهالي طور سيناء.



حيث أعلن الدكتور عادل التابعي زغلول نائب رئيس القافلة الطبية البيطرية المتكاملة "جسور الخير 4" توقيع الكشف الطبي بالمجان على 987 من أهالي مدينة طور سيناء والمناطق المُحيطة بها في تخصصات (طب وجراحة العيون، جراحة الجهاز الهضمي، القلب، الكلى والمسالك البولية، جراحة اﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، طب الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض الصدرية، جراحة العظام، الأشعة)، مؤكدا على أنه تم صرف العلاج لهم بالمجان تحت إشراف صيادلة القافلة.



وأوضح "زغلول" قيام القافلة الطبية البيطرية بزيارة بعض التجمعات بوادي الطور وتوقيع الفحص التناسلي والكشف على الحيوانات المريضة وإجراء بعض الجراحات لعدد (80) رأس من الجمال و(10) خيول و(400) رأس من الأغنام وعدد (450) من الطيور، وصرف الأدوية البيطرية اللازمة لجميع الحالات المُصابة بالمجان، مشيرا إلى ان ذلك استكمالًا لسلسلة قوافل "جسور الخير" المُتكاملة التي بدأتها الجامعة عام 2018م لخدمة المُدن والقرى بالمحافظات الحدودية.



وأشار نائب رئيس القافله إلى أن القافلة تضم لفيفًا من السادة أعضاء هيئة التدريس وذوي الخبرة في مجال الطب البشري والطب البيطري بمُختلف تخصصاتهما، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، وذلك لتوقيع الكشف الطبي فضلًا عن عمل ندوات في مجال الطب البشري لتوعية السيدات بمخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية ومخاطر التسمم بالرصاص، وتوعية الأهالي بطرق تفادي الإصابة بأمراض القلب وتأثيرات مرض السُكر على شبكية العين، بالإضافة إلى تقديم إرشادات بواسطة نُخبة من الأطباء المُتخصصين في مجال الطب البيطري حول طُرق التغذية السليمة والرعاية الصحية للحيوانات والطيور وأفضل السُبل العلمية للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالمدينة وطرق الحماية منها.