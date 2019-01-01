استقالة رئيس البرلمان الجزائري

قال تليفزيون النهار، اليوم الثلاثاء، إن رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقال من منصبه بعد مطالب طويلة لفصله من قبل المحتجين الذين رأوه دعامة للنخبة الحاكمة.



وتنحى بوشارب بعد ثلاثة أشهر من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة طويلة تحت ضغط من الاحتجاجات المستمرة التي تسعى إلى إصلاح جذري وفرعي ووضع حد للفساد الشامل والمحسوبية.



وأجلت السلطات إجراء انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو بسبب نقص المرشحين، مع عدم تحديد موعد جديد للتصويت.



يأتي هذا عقب الثورة التي شهدتها الجزائر اعتراضًا على وجود بوتفليقة في الحكم لقرابة الثلاثين عامًا واحتجاجًا على ترشحه لولاية رئاسية جديدة في الجزائر.