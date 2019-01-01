7 سنوات لمديرة التنظيم بحي شرق مدينة نصر في الرشوة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الثلاثاء، معاقبة مديرة التنظيم بحى شرق مدينة نصر، بالسجن 7 سنوات مع العزل من الوظيفة، بتهمة تلقى رشوة من صاحب عقار.



صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التونى، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.



كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن القبض على المهندسة "م. ج"، مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر، متلبسة بتقاضى 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار.



وأشارت التحريات إلى أن قيمة الرشوة مقابل توقيع مديرة التنظيم على شهادة المطابقة الخاصة بعقار فى نطاق الحي.



وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بتحريات الرقابة الإدارية والتى تثبت الواقعة.