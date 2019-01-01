صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تحاول توفير غطاء لإخلاء "سلوان" من العرب

أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن عمليات الحفر التي تقوم بها تل أبيب داخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، هي محاولة لتوفير غطاء "قانوني" - بحسب توصيفها - من أجل إخلاء السكان العرب من بلدة سلوان.



وشارك فريدمان وجرينبلات، وكذلك سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، في افتتاح نفق يسمى "نفق الحجاج"، أسفل الحرم القدسي، ببلدة سلوان.



من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن إسرائيل تحاول بشتى الوسائل والأساليب إعادة رسم الواقع في القدس المحتلة بما يتلاءم ومطامعها الاستعمارية وتطلعاتها التهويدية، عبر إجراءات استيطانية توسعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فوق الأرض.