نجوم الهلال السعودي يصلون إلى النمسا

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى دولة النمسا اليوم الثلاثاء وذلك من أجل بدء المعسكر التحضيري استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.



وكان نادي الهلال أعلن عن القائمة المسافرة إلى النمسا، وتواجد فيها النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري” والذي كان ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف أزرق العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وسيبدأ المدرب الروماني الجديد رازفان لوسيسكو عمله مع نادي الهلال، وذلك من أجل معرفة الفريق ووضع الخطط الفنية والتي ستناسب الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة.



وجاء تعاقد إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لمدة موسمين، حيث تولى تدريب الفريق خلفًا لـ المدرب الكرواتي زوران ماميتش.



وكان الهلال خسر لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019، باحتلاله المركز الثاني خلف نادي النصر بطل المسابقة بفارق نقطة واحدة لصالح العالمي.