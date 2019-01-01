تحول جامعة الإسكندرية إلى جامعة صديقة للطفل

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة لانا بدر الدين رئيس مؤسسة علي بدر الدين اللبنانية للعمل الخيري وتنمية الإنسان والخبيرة باليونسكو، لبحث إمكانية التحول بجامعة الإسكندرية لتكون جامعة صديقة للطفل، وإنشاء المركز الشامل لرعاية الطفولة بجامعة الإسكندرية على أحدث المعايير والمواصفات العالمية.



وأشاد الدكتور الكردي بإنجازات إمارة الشارقة بدولة الإمارت العربية المتحدة، والاستفادة من إنجازاتها المتميزة في هذا الصدد حيث تعد إمارة الشارقة أول مدينة صديقة للطفل على المستوى العربي، كما بادرت بإنشاء مدينة للخدمات الإنسانية لتقديم كافة خدمات رعاية الطفولة وفقًا لأحدث الطرز والمواصفات العالمية، وأن يكون إنشاء المركز الشامل للطفولة بجامعة الإسكندرية خطوة البداية ليتم تعميمها لتصبح محافظة الإسكندرية أول مدينة مصرية صديقة للطفل.



كما أشار الدكتور محمد أنور أن هذا المركز سيكون إضافة كبيرة للجامعة بصفة عامة وكلية التربية بصفة خاصة، حيث يتيح الفرصة للطلاب للتدريب وفق أحدث الوسائل التعليمية والمعايير العالمية تحت إشراف أساتذتها.



وأشار إلى أن المجلس الاستشاري التربوى بالكلية سيقوم بإعداد مقترح إنشاء المركز بكافة تفاصيله بحيث يسهم في التحول بالجامعة لتكون جامعة صديقة للطفل.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، والدكتور خالد صلاح الأستاذ المساعد بكلية التربية.