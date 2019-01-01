مانشستر سيتي يقترب من انهاء صفقة فيليكس كوريا

تسير صفقة ​مانشستر سيتي​ للتعاقد مع لاعب ​سبورتنغ لشبونة​، فيليكس كوريا، على الطريق الصحيح.



وانتقل اللاعب المراهق الى إنكلترا مع وكيله لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الانضمام الى بطل الدوري الممتاز والتي تقدر قيمتها بحوالي 7 ملايين يورو.



ومن المقرر أن يخضع المهاجم لفحص طبي وستتم تسوية الشروط الشخصية اليوم.



كوريا، البلغ من العمر 18 عامًا، مرتبط بعقد مع سبورتنغ حتى عام 2020، ولفت انتباه كشافة السيتي في دوري الشباب الاوروبي. وقد سجل 11 هدفا في 31 مباراة لفرق الشباب في البرتغال.