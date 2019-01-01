هآرتس: مشاركة فريدمان في افتتاح نفق سلوان تؤكد انحياز واشنطن

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت وسيطا غير عادلا، وذلك بعد مشاركة ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى تل أبيب، وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي لعملية السلام، في افتتاح نفق استيطاني أسفل بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.



وأوضحت أن هذه المشاركة تعزز من التحالف بين الرئيس الأمريكي دونال ترامب، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.



وشارك فريدمان وجرينبلات، وكذلك سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، في افتتاح نفق يسمى "نفق الحجاج"، أسفل الحرم القدسي، ببلدة سلوان.



من جانبه، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن إسرائيل تحاول بشتى الوسائل والأساليب إعادة رسم الواقع في القدس المحتلة بما يتلاءم ومطامعها الاستعمارية وتطلعاتها التهويدية، عبر إجراءات استيطانية توسعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فوق الأرض.