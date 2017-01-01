تعرّف على نتائج قرعة دور الـ8 في دوري أبطال آسيا

كشفت قرعة دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم عن مواجهات قوية تُقام خلال الفترة المقبلة.



ونشر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا عبر تويتر نتيجة قرعة دور الثمانية والتي جاءت كالتالي:



جوانجزو إيفرجراند الصيني ضد كاشيما أنتلرز الياباني.

شنغهاي الصيني ضد فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني.

المتأهل من الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني ضد المتأهل من الهلال والأهلي.

المتأهل من النصر والوحدة الإماراتي ضد المتأهل من السد القطري والدحيل القطري.

ويذكر أن الهلال والأهلي سيتقابلان ضد بعضهما البعض في شهر أغسطس المقبل في مباراتي الذهاب والإياب بدور ثمن النهائي.



جدير بالذكر أن قرعة دور ربع النهائي أُقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



ويذكر أن فريق كاشيما أنتلرز الياباني تُوج بـ دوري أبطال آسيا في عام 2018 على حساب فريق بيرسبوليس الإيراني.