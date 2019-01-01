نوال الزغبي تستعد لطرح كليب جديد يتضمن 3 أغاني

تستعد النجمة نوال الزغبي لإطلاق كليبها الغنائي الأول "كدة باي" من ألبومها الأخير خلال الأيام المقبلة.



وصورت النجمة الذهبية مشاهد الكليب في جورجيا، حيث تضمن ثلاث أغنيات "صبح صبح" و"جوة قلبه" و"كدة باي" وهي فكرة جديدة تقدمها نوال الزغبي لأول مرة في مشوارها الفني.



وتستعد نوال أيضًا لتصوير أغنية جديدة، وهي "محاية" بناءً على رغبة جمهورها، حيث تجاوزت الأغنية ملايين المشاهدات فور طرحها عبر "يوتيوب" وتطبيق "ديزر".



من ناحية أخرى، اتفقت نوال الزغبي والفنان زياد برجي على تقديم عمل غنائي معًا خلال الفترة المقبلة وذلك أثناء وجودهما في سوريا، ويبحث "برجي" عن فكرة مختلفة تمامًا لتناسب طبقة صوته مع النجمة نوال الزغبي.



يذكر أن النجمة الذهبية كانت قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في سوريا بعد غياب 10 سنوات تقريبًا تحت شعار "كامل العدد".