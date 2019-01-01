تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك في معسكر قبرص

خاض لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال في بداية مران الزمالك الصباحي اليوم.



وشارك في هذه التدريبات جميع اللاعبين بمن فيهم مصطفي فتحي وبعدها خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي بدون كرة خلال التدريبات اليوم وذلك تحت إشراف مصطفي عبده وإبراهيم عنبة اخصائيي التأهيل بالفريق.



وقام خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى قادها عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب وذلك خلال التدريبات اليوم وركزت هذه المجموعةعلى كيفيه لعب الكرة من لمسة واحدة والضغط على الخصم بينما قامت المجموعة الثانية التي قادها أمير عزمي المدرب بالجهاز الفني ومدرب الأحمال انطونيو وتم التركيز فيها على كيفية بناء الهجمات من الخلف للأمام والتصويب على المرمى.



ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.