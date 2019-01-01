منتخب الكاميرون يحتفل بعيد ميلاد باتريك كلويفرت

احتفل نجوم منتخب الكاميرون بعيد ميلاد باتريك كلويفرت المدرب المساعد، بمعسكر الفريق المقام حاليًا بأحد فنادق الإسماعيلية، قبل ساعات على مواجهة بنين في ختام مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وحرص نجوم الكاميرون على الاحتفال بعيد ميلاد المدرب الهولندى الذى أتم أمس عامه الـ43.



ويخوض منتخب الكاميرون اختبارًا جديدًا أمام بنين في السادسة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.



ويمتلك المنتخبان الحظوظ في التأهل لدور الـ16 من منافسات البطولة، ويتربع منتخب الكاميرون على صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غانا وبنين، اللذين يتساويان في رصيد النقاط وفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، فيما يقبع منتخب غينيا بيساو في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.