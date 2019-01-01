رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتفقد المخبز الآلي بعد إعادة تشغيله

تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، سير العمل والإنتاج بمخبز الوحدة المحلية، تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا للتأكد من توافر وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين بشكل جيد وذلك عقب إعادة تشغيله بعد توقف دام 18 شهرا، لوجود مخالفات شابت أعمال تشغيل المخبز.



كلف رئيس المركز القائمين على المخبز بالالتزام بالتعليمات والقوانين والحفاظ على النظافة العامة بالمخابز لكونها ضرورة قصوى يجب الحفاظ عليها للوصول لمستوى جيد لمواصفات رغيف الخبز المنتج بشكل ينال رضا المواطنين، مؤكدا على إدارة التفتيش والمتابعة وإدارة التموين بمركز أبوقرقاص بضرورة المتابعة وتكثيف الحملات التفتيشية للارتقاء بكافة نواحي الحياة للمواطنين وحفاظًا على المال العام.



يذكر أن المخبز يعمل بطاقة إنتاجية 20 جوال دقيق يوميًا، لتوفير احتياجات المواطنين من رغيف الخبر المدعم.