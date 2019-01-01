استئصال ورم سرطاني يزن 11 كيلو من رحم سيدة في طنطا

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، في استئصال ورم سرطاني بالرحم يبلغ 11 كيلو جرام من سيدة تبلغ من العمر 52 عاما.



وضم الفريق الدكتور طارق صلاح استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور علي حيدرة، أخصائي الجراحة بالمركز، والدكتور محمد شبل استشاري التخدير إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى.



من جانبه أكد "صلاح" أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب إجراء التحاليل والأشعة اللازمة لها، حيث تم عمل استئصال كلي للرحم لوجود ورم ضخم جدا، بحجم 25x30 سم، وتم وضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.



من جانب آخر أكد الدكتور إسلام صبري مدير المركز، أن المركز يستقبل مئات الحالات يوميا بالمجان، مشيرا إلى أن المركز يقوم بإجراء العديد من الجراحات الدقيقة بواسطة جراحين على أعلى مستوى، اكتسبوا العديد من الخبرات التي تمكنهم من إجراء كافة الجراحات الدقيقة بكفاءة عالية وأمان للمريض.