يوفنتوس يعرض ماندزوكيتش على مانشستر يونايتد
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:40 م
وكالاتطباعة
يبدو ان يوفنتوس قرر الاستغناء عن خدمات مهاجمه الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش، حيث يتم ربطه مع مانشستر يونايتد.
ويقول TMW إن ماريو ليس لديه مكان في خطط مدرب يوفنتوس الجديد ماوريسيو ساري للموسم الجديد وقد شجعه على إيجاد ناد جديد.
وقدم يوفنتوس ماندزوكيتش إلى يونايتد، مبديا الاستعداد للنظر في مبادلة تشمل ماتيو دارميان.
كما أثار يوفنتوس توافر ماندزوكيتش أثناء المفاوضات مع يونايتد من اجل بول بوجبا.
واقترح بيانكونيري أيضًا مقايضة مع دارميان في صفقة مستقلة عن محادثات بوجبا.
ويقول TMW إن ماريو ليس لديه مكان في خطط مدرب يوفنتوس الجديد ماوريسيو ساري للموسم الجديد وقد شجعه على إيجاد ناد جديد.
وقدم يوفنتوس ماندزوكيتش إلى يونايتد، مبديا الاستعداد للنظر في مبادلة تشمل ماتيو دارميان.
كما أثار يوفنتوس توافر ماندزوكيتش أثناء المفاوضات مع يونايتد من اجل بول بوجبا.
واقترح بيانكونيري أيضًا مقايضة مع دارميان في صفقة مستقلة عن محادثات بوجبا.