يوفنتوس يعرض ماندزوكيتش على مانشستر يونايتد

يبدو ان ​يوفنتوس​ قرر الاستغناء عن خدمات مهاجمه الكرواتي، ​ماريو ماندزوكيتش​، حيث يتم ربطه مع ​مانشستر يونايتد​.



ويقول TMW إن ماريو ليس لديه مكان في خطط مدرب يوفنتوس الجديد ​ماوريسيو ساري​ للموسم الجديد وقد شجعه على إيجاد ناد جديد.



وقدم يوفنتوس ماندزوكيتش إلى يونايتد، مبديا الاستعداد للنظر في مبادلة تشمل ​ماتيو دارميان​.



كما أثار يوفنتوس توافر ماندزوكيتش أثناء المفاوضات مع يونايتد من اجل ​بول بوجبا​.



واقترح بيانكونيري أيضًا مقايضة مع دارميان في صفقة مستقلة عن محادثات بوجبا.