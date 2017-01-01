السلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لاستيراد القمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك عن فترة شحن من (2-12 أغسطس) 2019.



وقالت إنه يتم تقديم العروض من جانب الموردين بمقر الهيئـة غدًا، قبل السـاعة الثانية عشـرة ظهـرًا بتوقيت القاهرة، على أن يتم البـت فى العروض حوالي الساعة 2 عصرا في نفس اليوم، ويتم السداد "At Sight بتسهيلات موردين 180 يومًا، وتقدم العروض على أساس FOB بعرض نولون منفصل عن العرض الأصلي.



وأوضحت الهيئة أنها ترغب أيضًا فى شراء القمح الأمريكى الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندى الناعم. قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالي قياسي ناعم، قمح ألمـانى قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسى قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسى قابل للطحن، رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح أوكراني قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.