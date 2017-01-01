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عالم

هيئة الأسرى: تشغيل خط الهاتف العمومى فى معتقل الدامون

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، بأنه تم البدء بتشغيل أجهزة الهواتف العمومية في قسم رقم (4) في معتقل "الدامون"، وهو القسم المخصص للأسرى الأطفال المقدسيين.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تركيب ثلاثة أجهزة في القسم، وأجري اليوم أول الاتصالات بين ممثلي الأسرى الأشبال في الدامون، وقيادة حركة فتح في معتقل "ريمون".

ولفتت إلى أن خطوة تركيب أجهزة التليفونات العمومية في أقسام السجون، كانت أحد المطالب الأساسية التي خاض من أجلها الأسرى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في معركة الكرامة الثانية، حيث تم إنهاء الإضراب بعد ثمانية أيام، عقب عقد اتفاق خلال شهر أبريل الماضي بين قادة الحركة الأسيرة وإدارات سجون الاحتلال يقضي بتلبية عدد من مطالبهم مقابل وقف خطواتهم التصعيدية ضد إدارات سجون الاحتلال.

يذكر أن عدد الأسرى القابعين في قسم (4) في "الدامون" 40 أسيرًا، من بينهم 35 أسيرًا قاصرًا و5 أسرى بالغين.
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