إمبراطور اليابان يبحث مع ولى العهد السعودى العلاقات الثنائية

بحث الإمبراطور الياباني ناروهيتو، بقصر أكاساكا في طوكيو، اليوم الثلاثاء، مع ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث أكدا حرص حكومتى البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الإمبراطور ناروهيتو رحب- خلال اللقاء- بزيارة ولي العهد السعودي لليابان، معربًا عن سعادته بمشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي اختتمت أعمالها مؤخرًا في أوساكا.



ومجموعة «20» أو مجموعة العشرين، هو منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات.



ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمائة من الناتج العالمي الخام. وتهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة مهمة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.